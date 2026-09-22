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Trading Signals 22.09.2026 15:00:00

Sandoz: Rückkehr und Rückenwind

Sandoz: Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang der Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Eigentlich war es nur eine gewöhnliche Indexrochade. Doch die gestern umgesetzte Anpassung des SMI kann durchaus als historisch bezeichnet werden. Zum einen musste Swisscom, zusammen mit Kühne + Nagel, das heimische Leitbarometer verlassen. Der Telekomkonzern war gleich nach dem Börsengang 1998 aufgenommen worden. Gleichzeitig kehrte ein Name in den SMI zurück, der 1988 zu den „Gründungsmitgliedern“ gezählt hatte: Sandoz. Das Pharmaunternehmen schloss sich 1996 mit Ciba-Geigy zu Novartis zusammen – und verschwand vom Kurszettel. Im Oktober 2023 wurde Sandoz per Abspaltung wieder an der SIX kotiert. Seither hat sich die Kapitalisierung annähernd verdreifacht. Dank dieser Rallye spielt das Unternehmen nun wieder in der ersten Schweizer Börsenliga.
In eigener Sache

Anlass in London

Zum historischen Comeback präsentiert sich Sandoz in einer spannenden charttechnischen Konstellation. Im Rahmen der übergeordneten Aufwärtsbewegung war der Large Cap zuletzt unter Druck geraten. An der horizontalen Unterstützung im Bereich von 66 Schweizer Franken drehte die Aktie nach oben. Jetzt setzt sie zum Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend an. Fundamental stand der September im Zeichen des Kapitalmarkttages. Vor zwei Wochen rührte Sandoz an der London Stock Exchange vor Analysten und Investoren die Werbetrommel. Die 120 Seiten starke Präsentation stand unter dem Motto „Bio100“. Das Top-Management um CEO Richard Saynor möchte das Unternehmen strategisch in Richtung Biosimilars ausrichten. Die mit Hilfe der Biotechnologie produzierte Nachahmer-Präparate sollen in Zukunft den Grossteil der Umsätze ausmachen.

Ehrgeizige Zielsetzung

Bis 2040 möchte Sandoz das Portfolio auf mehr als 100 solche Medikamente ausbauen. Der CEO spricht in diesem Zusammenhang von einer „Goldenen Dekade für Biosimilars“. Momentan vertreibt Sandoz – zusätzlich zu den mehr als 300 Generika-Wirkstoffen – gerade einmal 13 Biosimilars. Auf das Jahr 2035 richtet der Konzern die Zielsetzung für Umsatz und Ergebnis aus. Bei den Erlösen strebt das Management bis dahin mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem 2025 verbuchten Niveau von 11.1 Milliarden US-Dollar an. Die operative Marge (Stufe Core Ebitda) soll im Prognosezeitraum auf mehr als 30 Prozent steigen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag die Kennziffer bei 21.7 Prozent.

Nicht in der Prognose enthalten sind GLP-1-Medikamente. Ab 2030 soll diese Wirkstoffklasse zur Behandlung von Typ-2-Diabetes einen Betrag zum Wachstum leisten. Wenige Tage nach dem Kapitalmarkttag hat Sandoz in Kanada die Zulassung für ein Generikum des GLP1-Mittels Semaglutid erhalten. Dabei handelt es sich um eine Nachahmer-Version des vom dänischen Branchenriesen Novo Nordisk unter dem Markennamen Ozempic vertriebenen Originals. Zuvor hatte Sandoz bereits in Brasilien die Zulassung für ein Semaglutid erhalten, während die US-Arzneimittelbehörde FDA die Anträge für ein Generikum des Wirkstoffs Tirzepatid zur Prüfung angenommen hat.

Kurzfristige Chance

Die Kombination aus SMI-Aufstieg, ehrgeizigen Zielen und positiven Zulassungsnews spricht dafür, dass Sandoz den Sprung über den skizzierten Negativtrend schafft. Im Erfolgsfall würde sich der Bereich um 74 Franken als Orientierungsmarke auftun. Hier zeigt das Chartbild einen horizontalen Widerstand. Auf einen Test dieser Barriere können Trader mit dem Long Mini-Future setzen. Aktuell preist Leonteq hier einen Hebel von 6.8 ein. Die Knock-out-Schwelle befindet sich bei 61.2425 Franken und damit 12.8 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes. Dieser Abstand ist nicht gross. Es drohen daher überproportionale Verluste, sobald Sandoz den aktuellen Rückenwind verliert.

Trading Idee Sandoz
Basiswert Sandoz Group
Produktgattung Long Mini-Future
Investmentrichtung Long
Emittent Leonteq
ISIN / Valor CH1551991024 / 155199102
Laufzeit Open End
Stand 22.09.26 09:00 Uhr
Kurs Hebelprodukt 1.086 Franken
Basispreis variabel 59.7488 CHF
Knock-out-Schwelle 61.2425 CHF
Hebel 6.81
Abstand zum Knock-out 12.80%
Stop-Loss 0.65 Franken
Ziel 1.50 Franken (38%)

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