Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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22.09.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,25 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,25 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 4,25 EUR. Bei 4,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58'841 Stellantis-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 147,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.09.2026 auf bis zu 4,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 2,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,208 EUR aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,661 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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