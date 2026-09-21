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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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21.09.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Stellantis zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 4,25 EUR zu.

Stellantis
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Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 4,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 4,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104'459 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 59,53 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 4,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,208 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 43.48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,661 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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