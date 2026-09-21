Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.92 Prozent höher bei 8’138.94 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.413 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0.481 Prozent stärker bei 8’103.85 Punkten, nach 8’065.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’102.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’154.24 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’484.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 8’421.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 7’853.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 0.687 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 360’194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 199.777 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch