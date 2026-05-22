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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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22.05.2026
BRXC
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26.05.2026 06:59:33

Stellantis Buy

Stellantis
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategie- und Innovationsplan FaSTLAne 2030 der Auto-Holding ziehe einen Schlussstrich unter drei Jahre sinkender Marktanteile und Gewinne und bedeute den Beginn eines langen Transformationsprozesses, schrieb Philippe Houchois am Montag. Es sei zudem sinnvoll, auf die Technologie chinesischer Hersteller zu setzen, um den Kapitaleinsatz zu optimieren. Der geplante Erholungspfad werde die Pessimisten nicht umstimmen, sollte aber die Sorgen über die Bilanz lindern. Angesichts der soliden Liquidität und der zu erwartenden weiteren strategischen Entscheidungen sehe er die Aktie weiter positiv./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.61 € 		Abst. Kursziel*:
43.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.73%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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