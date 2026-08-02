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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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09:00:23
BRXC
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03.08.2026 09:52:51

Stellantis Neutral

Stellantis
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 5,80 Euro gesenkt. In einem sich verbessernden Geschäftsumfeld mache der Automobilhersteller zu wenige Fortschritte, schrieb Patrick Hummel in einer Studie am Montag. Was bei höheren abgesetzten Volumina am Ende unten ankomme, sei erstaunlich wenig. Höhere Lagerbestände bei Händlern erfordere entweder Produktionskürzungen oder Kaufanreize./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stellantis Neutral
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
5.80 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
5.15 € 		Abst. Kursziel*:
12.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.44%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
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