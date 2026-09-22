Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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22.09.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 4,20 EUR.
Die Stellantis-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,20 EUR abwärts. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,19 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 899 Stellantis-Aktien.
Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 60,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 0,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,208 EUR je Stellantis-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,661 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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