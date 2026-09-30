Stellantis-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Stellantis-Aktie wurde im September 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Stellantis mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 4,525 EUR für die Stellantis-Aktie, was einem Anstieg von 0,61 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 3,913 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 5,00 EUR 27,80 30.09.2026 Bernstein Research 4,00 EUR 2,24 23.09.2026 Bernstein Research 4,00 EUR 2,24 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 5,10 EUR 30,35 16.09.2026

Redaktion finanzen.ch