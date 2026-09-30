Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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30.09.2026 22:30:39
Stellantis-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Die Stellantis-Aktie wurde im September 2026 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Stellantis mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 4,525 EUR für die Stellantis-Aktie, was einem Anstieg von 0,61 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 3,913 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|5,00 EUR
|27,80
|30.09.2026
|Bernstein Research
|4,00 EUR
|2,24
|23.09.2026
|Bernstein Research
|4,00 EUR
|2,24
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|5,10 EUR
|30,35
|16.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Stellantis am 30.09.2026
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