Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0.28 Prozent auf 8’058.58 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.418 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.021 Prozent auf 8’034.22 Punkte an der Kurstafel, nach 8’035.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8’033.71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’059.56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0.645 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8’401.18 Punkten gehandelt. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 8’403.99 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der CAC 40 7’895.94 Punkte auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.67 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 10’878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 204.532 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch