Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 3,96 EUR nach oben. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,97 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47'395 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 165,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,87 EUR am 29.09.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 2,14 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,026 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,650 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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