Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag in Grün

Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 3,93 EUR. Die Stellantis-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,94 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,93 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 2'078 Aktien.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 167,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,54 Prozent.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,026 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 43.48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,650 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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