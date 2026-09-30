Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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30.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,93 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 4,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 3,93 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 137'863 Aktien.
Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 167,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2026 Kursverluste bis auf 3,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 1,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,026 EUR aus. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,650 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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Stellantis am 30.09.2026
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