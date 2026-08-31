Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Lucas Ferhani bezog sich am Montag auf einen Medienbericht, wonach Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX in den Bau von Gasturbinen einsteigen will, um die Stromversorgung für seine eigenen Rechenzentren zu sichern. Positiv zu vermerken sei, dass dieser Schritt die erhebliche Nachfrage nach Strom sowie die erwartete Beständigkeit dieser Nachfrage verdeutliche. Dabei werde es wahrscheinlich Jahre dauern, bis die Produktion hochgefahren ist, was sich daher kurzfristig nicht auf die Preise auswirken dürfte./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
215.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
143.06 €
|
Abst. Kursziel*:
50.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
142.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.28%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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