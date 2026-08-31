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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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31.08.2026
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31.08.2026 21:28:48

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Lucas Ferhani bezog sich am Montag auf einen Medienbericht, wonach Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX in den Bau von Gasturbinen einsteigen will, um die Stromversorgung für seine eigenen Rechenzentren zu sichern. Positiv zu vermerken sei, dass dieser Schritt die erhebliche Nachfrage nach Strom sowie die erwartete Beständigkeit dieser Nachfrage verdeutliche. Dabei werde es wahrscheinlich Jahre dauern, bis die Produktion hochgefahren ist, was sich daher kurzfristig nicht auf die Preise auswirken dürfte./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
215.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
143.06 € 		Abst. Kursziel*:
50.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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