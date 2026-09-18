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LUS-DAX-Performance im Fokus 18.09.2026 15:58:31

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter

Mit dem LUS-DAX geht es am Nachmittag abwärts.

Deutsche Bank
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Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1.20 Prozent auf 25’331.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’832.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’314.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26’135.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 25’095.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 23’711.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3.11 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3.05 Prozent auf 56.06 EUR), HOCHTIEF (+ 0.66 Prozent auf 395.00 EUR), Rheinmetall (+ 0.20 Prozent auf 1’018.20 EUR), Siemens Energy (-0.18 Prozent auf 141.54 EUR) und RWE (-0.40 Prozent auf 60.38 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-4.31 Prozent auf 27.08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.41 Prozent auf 78.28 EUR), Deutsche Bank (-3.37 Prozent auf 33.09 EUR), BMW (-3.23 Prozent auf 61.18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.05 Prozent auf 44.79 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’315’339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215.328 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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