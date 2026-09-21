NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk anlässlich des Kapitalmarkttages von 285 auf 275 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmmedikamente sei auf den Erfolg risikoreicher Forschungs- und Entwicklungsvorhaben angewiesen ist, um sich stärker zu diversifizieren, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die verstärkte Konzentration auf den Bereich Adipositas dürfte die Anleger zurückhaltender agieren lassen, bis sich die kurzfristige Dynamik klarer abzeichne./edh/nas;