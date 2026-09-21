Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk anlässlich des Kapitalmarkttages von 285 auf 275 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmmedikamente sei auf den Erfolg risikoreicher Forschungs- und Entwicklungsvorhaben angewiesen ist, um sich stärker zu diversifizieren, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die verstärkte Konzentration auf den Bereich Adipositas dürfte die Anleger zurückhaltender agieren lassen, bis sich die kurzfristige Dynamik klarer abzeichne./edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
275.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
260.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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