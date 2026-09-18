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DAX im Blick 18.09.2026 09:28:17

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der DAX fällt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Zalando
20.22 CHF -1.67%
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Am Freitag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.29 Prozent leichter bei 25’641.92 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.126 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.468 Prozent tiefer bei 25’596.46 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’716.71 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’595.78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25’648.01 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0.562 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 26’128.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der DAX einen Wert von 25’026.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’674.53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.49 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2.79 Prozent auf 55.92 EUR), Rheinmetall (+ 0.91 Prozent auf 1’025.40 EUR), Siemens Energy (+ 0.79 Prozent auf 142.92 EUR), HOCHTIEF (+ 0.51 Prozent auf 394.40 EUR) und Airbus SE (+ 0.33 Prozent auf 196.22 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Telekom (-2.93 Prozent auf 27.47 EUR), Zalando (-1.51 Prozent auf 21.47 EUR), Vonovia SE (-1.28 Prozent auf 17.75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.24 Prozent auf 45.62 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.04 Prozent auf 80.20 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 762’444 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215.328 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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