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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

584.78
CHF
27.48
CHF
4.93 %
21.09.2026
BRXC
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22.09.2026 06:34:53

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
584.78 CHF 4.93%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Muse ist frei", schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar in Anspielung an den gleichnamigen neuen KI-Agenten des Facebook-Konzerns. Es verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz ? deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 875.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 741.24 		Abst. Kursziel*:
18.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 741.25 		Abst. Kursziel aktuell:
18.04%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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