Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Muse ist frei", schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar in Anspielung an den gleichnamigen neuen KI-Agenten des Facebook-Konzerns. Es verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz ? deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 875.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 741.24
|
Abst. Kursziel*:
18.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 741.25
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.04%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
21.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Abend kräftig (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06:34
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|10.09.26
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|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|584.78
|4.93%
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