Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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18.09.2026 09:28:17
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück
So bewegt sich der LUS-DAX am fünften Tag der Woche.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.12 Prozent tiefer bei 25’608.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’596.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’832.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’135.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’095.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der LUS-DAX auf 23’711.00 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.24 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2.79 Prozent auf 55.92 EUR), Rheinmetall (+ 0.91 Prozent auf 1’025.40 EUR), Siemens Energy (+ 0.79 Prozent auf 142.92 EUR), HOCHTIEF (+ 0.51 Prozent auf 394.40 EUR) und Airbus SE (+ 0.33 Prozent auf 196.22 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-2.93 Prozent auf 27.47 EUR), Zalando (-1.51 Prozent auf 21.47 EUR), Vonovia SE (-1.28 Prozent auf 17.75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.24 Prozent auf 45.62 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.04 Prozent auf 80.20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 762’444 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 215.328 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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