Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den anderen Werten aus dem Bereich schwere Baustoffe unter Druck geraten, schrieb Julian Radlinger am Montag. Verantwortlich hierfür sei eine schwächere Grundstimmung hinsichtlich des Zementabsatzes in den USA. Radlinger sieht die Deutschen hier allerdings weiterhin in einer starken Position./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
144.15 €
|
Abst. Kursziel*:
59.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
144.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.95%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
21.09.26
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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21.09.26
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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