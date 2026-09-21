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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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21.09.2026
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22.09.2026 07:17:31

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien in den vergangenen Monaten gemeinsam mit den anderen Werten aus dem Bereich schwere Baustoffe unter Druck geraten, schrieb Julian Radlinger am Montag. Verantwortlich hierfür sei eine schwächere Grundstimmung hinsichtlich des Zementabsatzes in den USA. Radlinger sieht die Deutschen hier allerdings weiterhin in einer starken Position./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Julian Radlinger 		KGV*:
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07:17 Heidelberg Materials Buy UBS AG
15.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
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