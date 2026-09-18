Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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18.09.2026 12:26:16
STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer
Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitag im Minus.
Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.77 Prozent auf 6’274.36 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.316 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.100 Prozent stärker bei 6’329.24 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’322.90 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’329.24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’271.67 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.548 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’468.17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’323.27 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 5’456.67 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.25 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 3.31 Prozent auf 56.20 EUR), Rheinmetall (+ 0.75 Prozent auf 1’023.80 EUR), Airbus SE (+ 0.48 Prozent auf 196.52 EUR), Eni (+ 0.19 Prozent auf 23.91 EUR) und Siemens Energy (+ 0.16 Prozent auf 142.02 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-4.24 Prozent auf 27.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.12 Prozent auf 79.32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.76 Prozent auf 45.38 EUR), Allianz (-1.64 Prozent auf 443.70 EUR) und Enel (-1.59 Prozent auf 8.92 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’640’790 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 538.121 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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