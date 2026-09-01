Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Pläne von Elon Musk zur Herstellung von Gasturbinenkomponenten seien weitaus weniger bedrohlich für die Gasturbinen-Anbieter als es zunächst erscheinen möge, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. SpaceX gehe es wohl in erster Linie darum, die Stromversorgung für seine KI-Rechenzentren in angemessener Zeit sicherzustellen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
155.46 €
|
Abst. Kursziel*:
35.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.79%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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