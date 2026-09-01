FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Pläne von Elon Musk zur Herstellung von Gasturbinenkomponenten seien weitaus weniger bedrohlich für die Gasturbinen-Anbieter als es zunächst erscheinen möge, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. SpaceX gehe es wohl in erster Linie darum, die Stromversorgung für seine KI-Rechenzentren in angemessener Zeit sicherzustellen./ag/bek;