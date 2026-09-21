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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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21.09.2026
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22.09.2026 06:35:27

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 260 Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser resümierte am Dienstag den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate. Der Konzern habe einige Bausteine präsentiert, gerade in Pillenform, die die aktuellen mittelfristigen Wachstumserwartungen unterstreichen und bis in die kommende Dekade reichen könnten. Es seien allerdings noch mehr Studiendaten nötig, um das Anlegervertrauen in die Konzernpläne zu steigern./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 21:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35.03 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
260.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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06:35 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
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