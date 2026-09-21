Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 260 Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser resümierte am Dienstag den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate. Der Konzern habe einige Bausteine präsentiert, gerade in Pillenform, die die aktuellen mittelfristigen Wachstumserwartungen unterstreichen und bis in die kommende Dekade reichen könnten. Es seien allerdings noch mehr Studiendaten nötig, um das Anlegervertrauen in die Konzernpläne zu steigern./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260.00 DKK
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
35.03 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
260.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
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