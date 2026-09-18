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DAX-Performance im Fokus 18.09.2026 15:58:31

Börse Frankfurt: DAX gibt nach

Börse Frankfurt: DAX gibt nach

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Siemens Energy
132.19 CHF -1.38%
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Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.38 Prozent auf 25’360.69 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.126 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.468 Prozent auf 25’596.46 Punkte an der Kurstafel, nach 25’716.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’354.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’656.22 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0.541 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 26’128.36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der DAX auf 25’026.80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’674.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3.05 Prozent auf 56.06 EUR), HOCHTIEF (+ 0.66 Prozent auf 395.00 EUR), Rheinmetall (+ 0.20 Prozent auf 1’018.20 EUR), Siemens Energy (-0.18 Prozent auf 141.54 EUR) und RWE (-0.40 Prozent auf 60.38 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Telekom (-4.31 Prozent auf 27.08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.41 Prozent auf 78.28 EUR), Deutsche Bank (-3.37 Prozent auf 33.09 EUR), BMW (-3.23 Prozent auf 61.18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.05 Prozent auf 44.79 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 9’315’339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 215.328 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com
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