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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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09.04.2026 11:09:33

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die größte negative Überraschung habe es mit Blick auf den Barmittelzufluss gegeben. Der Experte sah Anzeichen für einen unerwartet deutlichen Anstieg des Betriebskapitals./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34.40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
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