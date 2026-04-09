Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die größte negative Überraschung habe es mit Blick auf den Barmittelzufluss gegeben. Der Experte sah Anzeichen für einen unerwartet deutlichen Anstieg des Betriebskapitals./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.20 £
|
Abst. Kursziel*:
12.58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.92%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RBC Capital Markets
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