Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.03 Prozent auf 10’858.78 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.264 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.003 Prozent fester bei 10’862.85 Punkten, nach 10’862.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’852.97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’877.38 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der FTSE 100 10’497.29 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’269.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9’129.71 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.12 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Bank of Georgia Group (+ 5.31 Prozent auf 131.64 GBP), BP (+ 1.43 Prozent auf 5.32 GBP), IG Group (+ 1.10 Prozent auf 13.75 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.96 Prozent auf 33.30 GBP) und Airtel Africa (+ 0.74 Prozent auf 3.25 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Spirax-Sarco Engineering (-5.69 Prozent auf 72.15 GBP), InterContinental Hotels Group (-2.54 Prozent auf 151.60 USD), M&G (-2.21 Prozent auf 3.54 GBP), Legal General (-2.15 Prozent auf 3.05 GBP) und Coca-Cola European Partners (-2.09 Prozent auf 106.03 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2’578’430 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 307.587 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch