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12.08.2026 16:46:00
Konkurrenz für Airbus und Boeing? Chinas C919 absolviert ersten internationalen Linienflug - Aktien im Blick
Der in China entwickelte Passagierjet C919 hat erstmals einen internationalen Linienflug absolviert.
Seit Mai 2023 wird die C919 im regulären Passagierverkehr eingesetzt. Bisher flog sie vor allem innerhalb Chinas sowie zwischen dem chinesischen Festland und Hongkong. Die Mongolei-Verbindung ist nun die erste reguläre Strecke in ein anderes Land.
Nach Angaben des Herstellers Comac kam die C919 bislang auf 57 Strecken zu 25 Städten zum Einsatz und beförderte mehr als 7,5 Millionen Passagiere. Betreiber sind Air China, China Eastern und China Southern.
Langfristige Konkurrenz für Airbus und Boeing
Der staatliche Hersteller Comac will mit der C919 langfristig Airbus und Boeing Konkurrenz machen. Der Passagierjet ist etwa so gross wie der Airbus A320 und die Boeing 737. China zählt zu den wichtigsten Luftfahrtmärkten der Welt und ist daher auch für die beiden westlichen Hersteller von grosser Bedeutung.
Bisher ist Comac vor allem in China aktiv. Das Unternehmen will seine Flugzeuge aber auch in anderen Ländern verkaufen. Bislang ist die C919 weder von den europäischen noch von den amerikanischen Luftfahrtbehörden zugelassen. Das erschwert den Verkauf in vielen Ländern.
So reagieren die Aktien von Airbus und Boeing
Während die Airbus-Aktie die Neuigkeiten gelassen hinnimmt und zeitweise auf Vortagesniveau bei 212,40 Euro notiert, ist beim US-Konkurrenten Boeing ein deutliches Minus von zuletzt 1,37 Prozent auf 230,02 US-Dollar zu sehen.
/jpt/DP/jha
PEKING (awp international)
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