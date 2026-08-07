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FTSE 100 aktuell 07.08.2026 17:58:20

Starker Wochentag in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind

Starker Wochentag in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Diageo
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Zum Handelsende legte der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.31 Prozent auf 10’901.09 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.253 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 10’867.91 Punkten in den Handel, nach 10’867.89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’855.17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’959.94 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0.304 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 10’665.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’276.95 Punkte. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’100.77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 4.60 Prozent auf 28.64 GBP), Endeavour Mining (+ 4.06 Prozent auf 40.46 GBP), Diageo (+ 3.32 Prozent auf 17.90 GBP), StJamess Place (+ 2.64 Prozent auf 11.47 GBP) und ConvaTec (+ 2.47 Prozent auf 2.32 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Burberry (-2.55 Prozent auf 11.65 GBP), Glencore (-1.59 Prozent auf 5.57 GBP), Computacenter (-1.15 Prozent auf 48.28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.13 Prozent auf 32.78 GBP) und Rentokil Initial (-0.94 Prozent auf 3.60 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 88’886’240 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 303.101 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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