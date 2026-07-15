Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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15.07.2026 10:46:20
Schaeffler Hold
Schaeffler
7.59 CHF -2.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8,5 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriekonzern sei auf einem guten Weg in Richtung seiner Jahresziele, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.78%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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