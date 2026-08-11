K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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11.08.2026 14:25:00
Ausblick: K+S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
K+S öffnet die Bücher - womit Analysten rechnen.
K+S wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,152 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von -9,680 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 905,0 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 871,2 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 EUR im Vergleich zu -6,010 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 3,84 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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