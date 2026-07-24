FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Resultate den Erholungspfad des Unternehmens trotz Zollverzerrung bestätigt./rob/la/edh;