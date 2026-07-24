Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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27.07.2026 15:33:39
Sartorius vz Halten
Sartorius vz.
200.80 CHF -1.27%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 216 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer habe die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten die Resultate den Erholungspfad des Unternehmens trotz Zollverzerrung bestätigt./rob/la/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Halten
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
215.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
215.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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