Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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11.08.2026 09:28:20
Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück
Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.02 Prozent schwächer bei 32’244.75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 357.933 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.049 Prozent auf 32’266.81 Punkte an der Kurstafel, nach 32’251.14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’341.75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’243.82 Zählern.
MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’919.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’448.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der MDAX bei 31’282.97 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4.08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell RTL (+ 2.48 Prozent auf 33.00 EUR), KION GROUP (+ 2.36 Prozent auf 40.75 EUR), IONOS (+ 1.44 Prozent auf 32.38 EUR), RENK (+ 1.10 Prozent auf 50.74 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.03 Prozent auf 78.10 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Salzgitter (-1.62 Prozent auf 51.65 EUR), Sartorius vz (-1.51 Prozent auf 235.00 EUR), DEUTZ (-1.23 Prozent auf 10.48 EUR), flatexDEGIRO (-1.16 Prozent auf 33.96 EUR) und TRATON (-1.03 Prozent auf 38.32 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 188’847 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.993 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.28 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
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|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
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|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
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|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|10.08.26
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|20.02.26
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|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
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|Barclays Capital
|09.01.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
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|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
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