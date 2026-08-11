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Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038

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MDAX aktuell 11.08.2026 09:28:20

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Porsche Automobil
26.70 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.02 Prozent schwächer bei 32’244.75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 357.933 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.049 Prozent auf 32’266.81 Punkte an der Kurstafel, nach 32’251.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’341.75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’243.82 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’919.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’448.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der MDAX bei 31’282.97 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4.08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell RTL (+ 2.48 Prozent auf 33.00 EUR), KION GROUP (+ 2.36 Prozent auf 40.75 EUR), IONOS (+ 1.44 Prozent auf 32.38 EUR), RENK (+ 1.10 Prozent auf 50.74 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.03 Prozent auf 78.10 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Salzgitter (-1.62 Prozent auf 51.65 EUR), Sartorius vz (-1.51 Prozent auf 235.00 EUR), DEUTZ (-1.23 Prozent auf 10.48 EUR), flatexDEGIRO (-1.16 Prozent auf 33.96 EUR) und TRATON (-1.03 Prozent auf 38.32 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 188’847 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.993 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.28 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.04.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’190.06 19.78 SQBAIU
Short 15’500.77 13.94 SIBJOU
Short 16’085.87 8.92 SZB73U
SMI-Kurs: 14’617.23 11.08.2026 14:24:23
Long 14’010.74 19.91 SRB8KU
Long 13’683.70 13.81 SCB0YU
Long 13’093.67 8.95 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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