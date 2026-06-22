Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 230 auf 229 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem eher unspannenden Bericht zum zweiten Quartal, wie er am Montag schrieb. Der Laborzulieferer dürfte konservativ bleiben, und seine Jahresziele nicht erhöhen. Die Aktie sei historisch betrachtet relativ teuer. Quigley präferiert die Anteilsscheine der Tocher Sartorius Stedim Biotech./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
229.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
213.80 €
|
Abst. Kursziel*:
7.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
213.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.21%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
19.06.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
19.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX im Minus (finanzen.ch)
|
18.06.26