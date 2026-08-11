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XETRA-Handel im Blick 11.08.2026 12:26:13

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter

Der MDAX bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.

Salzgitter
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Am Dienstag verliert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.33 Prozent auf 32’143.48 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 357.933 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.049 Prozent auf 32’266.81 Punkte an der Kurstafel, nach 32’251.14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 32’057.12 Punkte, das Tageshoch hingegen 32’341.75 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der MDAX auf 31’919.45 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 31’448.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der MDAX bei 31’282.97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 2.19 Prozent auf 32.62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.88 Prozent auf 78.75 EUR), AIXTRON SE (+ 1.75 Prozent auf 41.18 EUR), freenet (+ 1.20 Prozent auf 23.62 EUR) und KION GROUP (+ 1.11 Prozent auf 40.25 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Salzgitter (-2.38 Prozent auf 51.25 EUR), LANXESS (-2.11 Prozent auf 16.22 EUR), Sartorius vz (-1.93 Prozent auf 234.00 EUR), TRATON (-1.81 Prozent auf 38.02 EUR) und Bechtle (-1.80 Prozent auf 35.96 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’979’906 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39.993 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3.28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8.63 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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