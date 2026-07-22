Sartorius vz. 206.02 CHF 0.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Laborausrüsters seien auf bereinigter Basis etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.