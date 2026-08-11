XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.09 Prozent stärker bei 4’071.27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 566.690 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.125 Prozent auf 4’072.52 Punkte an der Kurstafel, nach 4’067.42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’070.09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’080.61 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’838.42 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’766.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’768.62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.33 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2.19 Prozent auf 55.90 EUR), Ottobock (+ 1.54 Prozent auf 59.50 EUR), IONOS (+ 1.44 Prozent auf 32.38 EUR), PVA TePla (+ 1.33 Prozent auf 30.54 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.20 Prozent auf 3.70 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-3.73 Prozent auf 28.88 EUR), Sartorius vz (-1.51 Prozent auf 235.00 EUR), CANCOM SE (-1.46 Prozent auf 23.70 EUR), QIAGEN (-1.08 Prozent auf 38.04 EUR) und Nemetschek SE (-0.49 Prozent auf 60.60 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 139’201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 205.401 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch