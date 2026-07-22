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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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24.07.2026 12:20:07

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
201.34 CHF -1.41%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Fundamental entwickele sich der Pharma- und Laborzulieferer stark, schrieb Harry Gillis am Freitag im Nachgang der Zahlen für das zweite Quartal. Sie stärkten seine Zuversicht mit Blick auf die langfristigen Wachstumsaussichten./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
270.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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25.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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24.71%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
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