Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 284 auf 273 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Delphine Le Louet bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung die zugrundeliegenden Geschäftstrends als solide. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer sei zwar noch nicht ganz über den Berg, aber fast./rob/la/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
273.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
228.40 €
|
Abst. Kursziel*:
19.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
227.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.84%
|
Analyst Name::
Delphine Le Louet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
28.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
24.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13:42
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:42
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:42
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|212.30
|3.61%
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|13:53
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|13:47
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|13:45
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|13:43
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Deutsche Bank AG
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|13:42
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Sartorius vz. Outperform
|13:42
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RBC Capital Markets
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|13:40
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