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Index-Performance 11.08.2026 12:26:13

TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX

TecDAX-Handel aktuell: mittags Gewinne im TecDAX

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

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Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.22 Prozent auf 4’076.36 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 566.690 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.125 Prozent auf 4’072.52 Punkte an der Kurstafel, nach 4’067.42 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’081.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’063.67 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 3’838.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der TecDAX auf 3’766.36 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 3’768.62 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.47 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 3.05 Prozent auf 31.06 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.48 Prozent auf 30.62 EUR), IONOS (+ 2.19 Prozent auf 32.62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.88 Prozent auf 78.75 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.75 Prozent auf 41.18 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-7.90 Prozent auf 22.15 EUR), Sartorius vz (-1.93 Prozent auf 234.00 EUR), Bechtle (-1.80 Prozent auf 35.96 EUR), QIAGEN (-1.35 Prozent auf 37.93 EUR) und JENOPTIK (-1.34 Prozent auf 38.38 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 626’152 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205.401 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3848 10.65 159536285
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