Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Eine zugrundeliegende Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sowie eine anhaltende Stärke im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sollten das Vertrauen in ein prozentual zweistelliges Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) im Jahr 2027 stärken, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
215.50 €
|
Abst. Kursziel*:
36.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
215.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.64%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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