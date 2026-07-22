Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’280 0.5%  SPI 20’030 0.5%  Dow 51’712 -1.0%  DAX 24’999 1.0%  Euro 0.9300 0.1%  EStoxx50 6’264 0.9%  Gold 4’060 0.3%  Bitcoin 53’148 0.0%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 96.9 -3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Franken, US-Dollar und Euro: Wenig Bewegung zum Wochenschluss - Zölle kein Gamechanger
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Analyse: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Novo Nordisk-Aktie gibt nach: Eli Lilly greift mit Retatrutide nach der Marktführerschaft
Goldpreis trotz Geopolitik belastet: Iran-Konflikt befeuert Sorgen vor Zinsen und Währungskrise
Suche...
Plus500 Depot

Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

199.85
CHF
-9.55
CHF
-4.56 %
11:55:52
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.07.2026 10:49:04

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
200.87 CHF -1.64%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Eine zugrundeliegende Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sowie eine anhaltende Stärke im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sollten das Vertrauen in ein prozentual zweistelliges Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) im Jahr 2027 stärken, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
215.50 € 		Abst. Kursziel*:
36.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
215.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.64%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse