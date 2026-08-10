Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX bewegt letztendlich im Plus

Am Montag notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0.21 Prozent fester bei 4’077.46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 566.343 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.329 Prozent auf 4’082.18 Punkte an der Kurstafel, nach 4’068.78 Punkten am Vortag.

Bei 4’093.64 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’070.97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 10.07.2026, einen Wert von 3’838.42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 3’779.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der TecDAX bei 3’775.37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12.50 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 5.54 Prozent auf 3.66 EUR), QIAGEN (+ 5.46 Prozent auf 38.45 EUR), Sartorius vz (+ 2.76 Prozent auf 238.60 EUR), TeamViewer (+ 2.60 Prozent auf 6.71 EUR) und HENSOLDT (+ 1.90 Prozent auf 92.04 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.09 Prozent auf 77.30 EUR), CANCOM SE (-3.41 Prozent auf 24.05 EUR), Deutsche Telekom (-3.24 Prozent auf 28.10 EUR), freenet (-2.75 Prozent auf 23.34 EUR) und Bechtle (-2.61 Prozent auf 36.62 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6’448’504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 205.401 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.57 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch