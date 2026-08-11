TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72.04 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.388 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 331.20 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 10.08.2026 auf 238.60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 231.20 Prozent angezogen.

Der Sartorius vz-Wert an der Börse wurde auf 14.89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch