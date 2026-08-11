Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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11.08.2026 10:02:37
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Sartorius vz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72.04 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.388 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 331.20 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 10.08.2026 auf 238.60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 231.20 Prozent angezogen.
Der Sartorius vz-Wert an der Börse wurde auf 14.89 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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