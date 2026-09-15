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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

69.91
CHF
3.91
CHF
5.92 %
11:19:56
SWX
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15.09.2026 09:07:02

Sanofi Buy

Sanofi
70.44 CHF -0.26%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.04 € 		Abst. Kursziel*:
26.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.35%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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