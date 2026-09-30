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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

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Aussichten 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Sanofi-Aktie geworfen.

Sanofi
68.90 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Sanofi veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Sanofi mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 19,03 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Sanofi-Aktie von 71,47 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG95,00 EUR32,9229.09.2026
UBS AG--17.09.2026
Deutsche Bank AG95,00 EUR32,9215.09.2026
Deutsche Bank AG95,00 EUR32,9214.09.2026
RBC Capital Markets80,00 EUR11,9409.09.2026
Barclays Capital83,00 EUR16,1308.09.2026
Deutsche Bank AG95,00 EUR32,9202.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
17.09.26 Sanofi Neutral UBS AG
15.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’249.70 19.76 SQBZ1U
Short 14’532.41 13.97 SGBK2U
Short 15’092.71 8.92 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’689.68 01.10.2026 11:25:35
Long 13’109.58 19.76 SJBCVU
Long 12’818.25 13.90 SGHBWU
Long 12’239.76 8.87 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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