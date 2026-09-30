Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Sanofi-Aktie geworfen.
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Sanofi veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Sanofi mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 19,03 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Sanofi-Aktie von 71,47 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|95,00 EUR
|32,92
|29.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|17.09.2026
|Deutsche Bank AG
|95,00 EUR
|32,92
|15.09.2026
|Deutsche Bank AG
|95,00 EUR
|32,92
|14.09.2026
|RBC Capital Markets
|80,00 EUR
|11,94
|09.09.2026
|Barclays Capital
|83,00 EUR
|16,13
|08.09.2026
|Deutsche Bank AG
|95,00 EUR
|32,92
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|RBC Capital Markets
|08.09.26
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|Sanofi Neutral
|UBS AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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