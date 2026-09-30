Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Sanofi veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Sanofi mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 19,03 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Sanofi-Aktie von 71,47 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 95,00 EUR 32,92 29.09.2026 UBS AG - - 17.09.2026 Deutsche Bank AG 95,00 EUR 32,92 15.09.2026 Deutsche Bank AG 95,00 EUR 32,92 14.09.2026 RBC Capital Markets 80,00 EUR 11,94 09.09.2026 Barclays Capital 83,00 EUR 16,13 08.09.2026 Deutsche Bank AG 95,00 EUR 32,92 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch