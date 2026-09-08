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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

68.66
CHF
-2.07
CHF
-2.93 %
08.09.2026
SWX
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08.09.2026 22:53:50

Sanofi Sector Perform

Sanofi
70.29 CHF -1.16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts kurzfristiger Herausforderungen durchlaufe der Pharmakonzern derzeit eine "entscheidende Umbruchphase", schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstumsimpulse fehlten, der Patentablauf für Dupixent stehe bevor und es bestehe Skepsis für neue Produkte. Unter der neuen Chefin Belen Garijo wandele sich aber die Wahrnehmung des Unternehmens./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
74.89 € 		Abst. Kursziel*:
6.82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
74.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.11%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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