Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
68.12CHF
2.12CHF
3.21 %
17:13:06
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.10.2026 10:51:52
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ausweitung der Kooperation mit Regeneron signaliere klare Fortschritte unter dem neuen Konzernchef von Sanofi, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:21 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.02 €
|
Abst. Kursziel*:
36.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.56%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
30.09.26
|Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
29.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Cheplapharm aus Greifswald und Sanofi vor Milliarden-Deal (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Insulinfabrik in Hessen (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Aktie in Minus (AWP)
|
08.09.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sanofi S.A.
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|68.10
|3.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Saint-Gobain Overweight
|14:57
|
RBC Capital Markets
Sanofi Sector Perform
|13:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novartis Sell
|13:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Micron Technology Neutral
|13:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|13:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
Santander Buy
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius Stedim Biotech Buy