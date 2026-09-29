EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet

Sanofi-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sanofi-Aktie an diesem Tag 80.22 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.247 Sanofi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89.75 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 28.09.2026 auf 72.00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.25 Prozent abgenommen.

Sanofi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 85.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch