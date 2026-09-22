EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Die Sanofi-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sanofi-Anteile bei 102.10 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 97.943 Sanofi-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’305.58 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 21.09.2026 auf 74.59 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 26.94 Prozent verkleinert.

Am Markt war Sanofi jüngst 88.25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch