Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharmakonzern und sein Partner Regeneron hätten ihre Kooperation erneuert, um vier Medikamente in einem noch frühen Entwicklungsstadium voranzubringen und damit dem 2031 auslaufenden Patentschutz für Dupixent zu begegnen, schrieb Luisa Hector am Montag. Die Sanofi-Aktie sei im europäischen Branchenvergleich attraktiv bewertet./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.18 €
|
Abst. Kursziel*:
47.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.39%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
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|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|65.37
|-2.21%
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