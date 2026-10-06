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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

66.10
CHF
-0.75
CHF
-1.12 %
09:50:07
SWX
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06.10.2026 08:35:40

Sanofi Buy

Sanofi
66.50 CHF 2.04%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharmakonzern und sein Partner Regeneron hätten ihre Kooperation erneuert, um vier Medikamente in einem noch frühen Entwicklungsstadium voranzubringen und damit dem 2031 auslaufenden Patentschutz für Dupixent zu begegnen, schrieb Luisa Hector am Montag. Die Sanofi-Aktie sei im europäischen Branchenvergleich attraktiv bewertet./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.18 € 		Abst. Kursziel*:
47.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.39%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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01.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
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