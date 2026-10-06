EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Sanofi-Aktie betrug an diesem Tag 65.91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Sanofi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15.171 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’061.84 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 05.10.2026 auf 69.99 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6.18 Prozent.

Am Markt war Sanofi jüngst 84.39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch