Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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06.10.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Sanofi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Sanofi-Aktie betrug an diesem Tag 65.91 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Sanofi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 15.171 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’061.84 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 05.10.2026 auf 69.99 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6.18 Prozent.
Am Markt war Sanofi jüngst 84.39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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