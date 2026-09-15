Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Sanofi-Investition?
|
15.09.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Sanofi-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Sanofi-Papier an diesem Tag bei 79.51 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Sanofi-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.577 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (75.43 EUR), wäre das Investment nun 948.69 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 5.13 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Sanofi betrug jüngst 87.31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
14.09.26
|Cheplapharm aus Greifswald und Sanofi vor Milliarden-Deal (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Insulinfabrik in Hessen (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Aktie in Minus (AWP)
|
08.09.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.09.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Sanofi-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
25.08.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.08.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sanofi S.A.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.